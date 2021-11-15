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الطائف.. مستشفى ظلم يشكر المتميزين والمشاركين في الأعمال التطوعية

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تعزيزاً للارتباط الوظيفي فكريًا وسلوكيًا وعاطفيًا مع جهات العمل

الطائف.. مستشفى ظلم يشكر المتميزين والمشاركين في الأعمال التطوعية

قدّمت إدارة مستشفى ظلم العام، شهادات شكر لعدد من منسوبي المستشفى المتميزين وظيفياً والمشاركين في أعمال تطوعية، وذلك بناء على توجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني، بتعزيز الارتباط الوظيفي وتشجيع الموظفين المتميزين.

يشار إلى أن "صحة الطائف"، وبرعاية مدير الشؤون الصحية، نظّمت قبل أيام ورشة عمل متخصصة عن الارتباط الوظيفي الذي يركز على مدى ارتباط الموظفين من النواحي الفكرية والسلوكية والعاطفية في الجهات التي يعملون بها.

ويعد ارتباط الموظفين هو صلب العلاقة بين جهة العمل وموظفيها، كما يعتبر إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهو بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي إليها، وذلك باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله.

الطائف.. مستشفى ظلم يشكر المتميزين والمشاركين في الأعمال التطوعية

الطائف.. مستشفى ظلم يشكر المتميزين والمشاركين في الأعمال التطوعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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