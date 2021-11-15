«أبوالعلا» عن «المسئولية الطبية»: نريد الوصول لقانون يحمي الطبيب والمريض

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن عدم التنظيم التشريعي في مزاولة مهنة الطب، يعرض الطبيب للسجن والحبس الاحتياطي مع المجرمين.

وأضاف «أبوالعلا»، والذي تقدم بمشروع قانون المسؤولية الطبية لمجلس النواب : «نريد الوصول لقانون أمثل يحمي الطبيب والمريض على حد سواء، ويتيح الجودة في الخدمات الطبية».

وأكد أن الباب الأول من مشروع القانون يتضمن تعريفاً للمسؤولية الطبية، والخطأ الطبي، ودور مقدم الخدمة، فالمريض الذي يتعرض لإهمال جسيم لا يجد من يعالجه، أو الجهة الحقيقة التي يشتكي إليها حاليا.

وأوضح أن الأطباء يمثلون حائط الصد الرئيسي أمام جائحة كورونا منذ عامين، وأنه آن الأوان لإنصاف الطبيب، بإقرار قانون المسئولية الطبية، الذي يمثل خطوة إيجابية للطبيب والمريض.