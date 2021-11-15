أخبار عاجلة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي -
عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية -
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أبوالعلا» عن «المسئولية الطبية»: نريد الوصول لقانون يحمي الطبيب والمريض

Print
«أبوالعلا» عن «المسئولية الطبية»: نريد الوصول لقانون يحمي الطبيب والمريض «أبوالعلا» عن «المسئولية الطبية»: نريد الوصول لقانون يحمي الطبيب والمريض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن عدم التنظيم التشريعي في مزاولة مهنة الطب، يعرض الطبيب للسجن والحبس الاحتياطي مع المجرمين.

وأضاف «أبوالعلا»، والذي تقدم بمشروع قانون المسؤولية الطبية لمجلس النواب : «نريد الوصول لقانون أمثل يحمي الطبيب والمريض على حد سواء، ويتيح الجودة في الخدمات الطبية».

وأكد أن الباب الأول من مشروع القانون يتضمن تعريفاً للمسؤولية الطبية، والخطأ الطبي، ودور مقدم الخدمة، فالمريض الذي يتعرض لإهمال جسيم لا يجد من يعالجه، أو الجهة الحقيقة التي يشتكي إليها حاليا.

وأوضح أن الأطباء يمثلون حائط الصد الرئيسي أمام جائحة كورونا منذ عامين، وأنه آن الأوان لإنصاف الطبيب، بإقرار قانون المسئولية الطبية، الذي يمثل خطوة إيجابية للطبيب والمريض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»