تعرف على موقف مدرب الأهلي من رحيل أكرم توفيق وأحمد عبد القادر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التفريط في الثنائى أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تلقى الثنائى عددًا من العروض، حيث تلقى توفيق عروضًا من أحد الفرق الخليجية، كما عرضت عليه إحدى شركات التسويق ترشيحه للرحيل إلى الدورى الفرنسى بعد تألقه مؤخرا مع الأهلى والمنتخب الوطنى، وساهم في تسجيل هدف الفراعنة الثاني في شباك أنجولا، بعدما خاض مباراته الدولية الرابعة مع المنتخب وحجز مقعده في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة الأخيرة، بينما تلقى عبدالقادرعدة عروض من بعض أندية الدوري الممتاز، في الفترة الماضية، عقب تألقه بشدة مع المارد الأحمر، خاصة في مباراة الإسماعيلي ببداية مشوار الدوري الممتاز.

وأبلغ موسيمانى لجنة التخطيط بحاجة الفريق إلى جهود الثنائى باعتبارهما من الأعمدة الرئيسية بالفريق ويحتاج لجهودهما في الفترة المقبلة المرتبط فيها الأهلى بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والإفريقي فضلا عن المشاركة في مونديال الأندية بالإمارات والسوبر الإفريقي.