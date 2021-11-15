الاتحاد الدولي للكاراتيه يكرم أبطال العرب أصحاب إنجاز دورة طوكيو

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كرم الاتحاد العربي للكاراتيه، اليوم الأحد، الأبطال العرب في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، بإمارة دبي.

حضر التكريم الإسباني أنطونيو سيبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والإماراتي ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس الاتحاد العربي، ورؤساء الاتحادات العربية.

كان مجلس الاتحاد العربي للكاراتيه، برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، قد اعتمد منح أبطال الأولمبياد الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.

وشمل التكريم البطلة المصرية فريـال أشرف التي حصلت على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوجراما، والسعودي طارق حامدي الذي حصد الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوجراما، والأردني عبدالرحمن مصاطفة الذي حصل على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوجراما، والمصرية جيانا لطفي التي حققت الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوجراما.

كما تم تكريم مدربي الأبطال في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وهم: «المصري هاني قشطة، والمصري محمد عبدالرجال، والمغربي منير أوفقير (مدرب السعودية)، والمصري محمد إبراهيم سالم (مدرب الأردن).

وجرى منح الحكام المشاركين في الأولمبياد وسام الاستحقاق الرياضي، وهم: الكويتي منصور السلطان والمغربي الزيتوني مطيوط والمصري هيثم فاروق.

وخلال التكريم، قدم رئيس الاتحاد الدولي، الوسام الذهبي لرئيسي الاتحادين الآسيوي والإفريقي، ورؤساء الاتحادات العربية المنجزة أولمبيا، وهم: رئيس الاتحاد المصري محمد الدهراوي ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري ورئيس الاتحاد الأردني أحمد الداود.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في كلمته أن الكفاءات العربية أصبحت ذات تأثير حقيقي على مستوى اللعبة عالميا، بفضل قفزاتها وصعود لاعبيها في سلم التصنيف العالمي، والمنجزات الأولمبية المبهرة.

وأضاف: «أستطيع القول وبكل ثقة إن منصب رئيس الاتحاد الدولي يمكن أن يشغله العرب بكل كفاءة، نظير خبراتهم وحضورهم ودافعيتهم لاستضافة البطولات بشكل ممتاز».

وأردف أنطونيو: «شاهدنا مخرجات العمل العربي في أولمبياد طوكيو، وأنا أعتبر السعودي طارق حامدي فائزا بالميدالية الذهبية وليس الفضية، لأنه كان يستحق، لولا قرار الحكام الذين حرموه من الذهب».

وأوضح اللواء ناصر الرزوقي، أن العرب بقوتهم ووحدتهم وتنسيقهم المشترك أصبحوا رقما صعبا في منظومة الكاراتيه، وما يجب عمله هو انتهاز الواقع الإيجابي لمضاعفة رصيد المنجزات والعمل المؤسسي.

من جهته، قدم الدكتور إبراهيم القناص شكره وتقديره لكافة الحاضرين، معتبرا أن «اليوم تاريخي يرسل معاني الحب والاحترام والدافعية لكل الأبطال العرب من لاعبين ومدربين وحكام ورؤساء اتحادات».