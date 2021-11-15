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يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تعديل مركز احمد سيد زيزو، لاعب الفريق، ليشارك في وسط الملعب بجوار طارق حامد، على حساب إمام عاشور الذي يلعب في هذا المركز منذ رحيل فرجاني ساسي عن الفريق.

ويأتى تفكير كارتيرون بتعديل مركز زيزو لتعويض الفراغ الذي تركه فرجاني ساسي، ولزيادة الفاعلية الهجومية للفريق عن طريق إشراك مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن، مما سيتيح لفريق الزمالك قوة هجومية من عمق الملعب ومن الأطراف.

جدير بالذكر أن احمد سيد زيزو كان يلعب في هذا المركز في بداياته وحتى خلال فترة احترافه في البرتغال، قبل توظيفه في مركز الجناح الأيمن عقب انضمامه لفريق الزمالك، وذلك بسبب تألق فرجانى ساسي في وسط ملعب الزمالك في ذلك الوقت.