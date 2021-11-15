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طالبت لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى، بتجميد اشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بسبب ممطالة اللاعب ورفضه التجديد مع القلعة البيضاء وتهربه مع جلسات المفاوضات مع المسؤولين فى الزمالك.

وينتهى عقد اشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع في يناير المقبل لأى ناد، والانتقال له مجانا عقب نهاية الموسم.

ووفقا لمصدر مسؤول بنادى الزمالك، فإن كارتيرون يرفض رفضا قاطعا فكرة تجميد بن شرقي، لان هذا القرار سيؤثر على الفريق فنيا، في ظل قلة عدد اللاعبين بسبب العقوبة الموقعة على الزمالك بحرمانه من القيد لفترتين.

وعلمت "المصرى اليوم"، أن بن شرقي رفض طلب الزمالك بيعه في يناير انتظارا لانتقال مجاني بالصيف المقبل للوجهة التي يختارها بنفسه دون تدخل ناديه الحالى، وهو السبب الذى دفع اللجنة لطلب تجميده، كما ان رفض بن شرقي التجديد يضع مسؤولى لجنة الزمالك في موقف صعب للغاية بسبب المطالب الجماهيرية بالإبقاء على اشرف بن شرقي ونجوم الفريق، حتى لا يتكرر ما حدث مع فرجانى ساسي، الذي رحل مجانا لفريق الدحيل القطرى.

جدير بالذكر أن اشرف بن شرقي دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع بعض الأدنية الخليجية بحثا عن عرض مادي مغري له، واستغلالا لانتقاله الحر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.