أخبار عاجلة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي -
عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية -
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حتى الـ6 مساءً.. جوازات الرياض تمدّد ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي

Print
حتى الـ6 مساءً.. جوازات الرياض تمدّد ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي حتى الـ6 مساءً.. جوازات الرياض تمدّد ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي
للتيسير على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات الإصدار والإجراءات عبر "أبشر"

حتى الـ6 مساءً.. جوازات الرياض تمدّد ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي

مدّدت جوازات منطقة الرياض (الفرع الرئيسي) ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي، حيث سيكون العمل من تمام الساعة (7:30 صباحًا) ويستمر حتى الساعة (6 مساءً)، وذلك من الأحد حتى الخميس.

وأوضحت جوازات منطقة الرياض أن قرار التمديد يأتي للتيسير على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات عبر منصة "أبشر" وتسلم جوازاتهم حضوريًا، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق التي يقدمها البريد السعودي "سبل" وفق العنوان الوطني المسجّل سابقًا في النظام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم

فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية

سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض