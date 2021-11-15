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توقف بعض محطات المياه بمراكز بني سويف بشكل مؤقت

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توقف بعض محطات المياه بمراكز بني سويف بشكل مؤقت توقف بعض محطات المياه بمراكز بني سويف بشكل مؤقت

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قال الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بإيقاف عمل بعض محطات مياه الشرب«بشكل مؤقت» وكإجراء احترازي لحين مرور بقعة زيت محدودة بترعة الإبراهيمية قادمة من مركز ملوي بمحافظة المنيا والتي تم رصدها والتعامل معها بالشكل الفني المطلوب، مما يترتب على ذلك ضعف تدفق المياه المنتجة من المحطات التي لها مأخذ على ترعة الإبراهيمية.

وأوضح ان شركة المياه ،في بيانها الوارد لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أنه تم رصد البقعة والتي وصلت بشكل متقطع إلى مركز ببا، وعليه تم إيقاف محطتي مياه ببا المتطورة والبرانقة «بشكل مؤقت»،في حين يستمر تشغيل محطة مياه كفر ناصر الواقعة على مجرى نهر النيل

وأضاف ان شركة المياه، جار متابعة بقعة الزيت بترعة الإبراهيمية، والتي من المقرر وصولها إلى مركز بني سويف ويترتب عليها توقف محطة مياه الشرب بقرية رياض باشا «بشكل مؤقت» لحين مرور البقعة بتلك المنطقة، مشيرة إلى استمرار عمل محطتي مياه الأمريكي وأبوسليم الواقعتين على نهر النيل مباشرة، في حين سيتم إيقاف العمل بمحطتى بني عدي وناصر المطورة، بالتزامن مع مرور البقعة بترعة الإبراهيمية نطاق مركز ناصر.

وفي هذا السياق كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شركة المياه ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة مرور بقعة الزيت، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حتى خروج البقعة من دائرة المحافظة.

المصرى اليوم

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