نقيب الأطباء: ننادي بعدم معاملة الطبيب كمجرم.. ولا نريد التغول على السلطات

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قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن الطبيب له وضع خاص جدا في ممارسة مهنته، حيث يكون مؤهلا لإجراء العلاج والعمليات، ولا يتعمد الأذى، كما يحصل على موافقة مستنيرة من المريض، لكي يكون ملما بما يحدث في حالته الصحية.

وأضاف «خيري» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تعقده النقابة العامة للأطباء، اليوم الإثنين، بعنوان «قانون المسئولية الطبية.. أهميته ومردوده على كل من متلقي الخدمة ومقدمها»، أنه: «ستحدث أخطاء بالطبع لأنه لا يوجد نظام بدون أخطاء، ولكن لا يمكن معاملة الطبيب مثل المجرم ومن هذا المنطلق ننادي بأحقية الطبيب في الحصول على معاملة مناسبة ومختلفة تتناسب مع طبيعة عمله».

وأكد أن الخدمة الطبية، ستتحسن بوجود قانون المسؤولية الطبية، لأن بعض الأطباء، يحجمون اليوم، عن علاج بعض الأمراض المتقدمة خوفا من العقوبات التي قد توّقع عليه.

واستكمل: «ليس هناك أي نظام في العالم خال من الأخطاء، ولكن عندما يخطئ الطبيب لا يمكن أن يتم معاملته معاملة المجرمين، ولهذا فإننا ننادي بأحقية معاملة الطبيب غير معاملة المجرم، وهو ما يحدث في دول كثيرة في العالم».

وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك لجنة عليا تتلقى شكاوي المرضي أو النيابة وتأخد رأي اللجان الفنية في المضاعفات، ويكون رأيها ملزما، وأن تكون العقوبات غير سالبة الحريات وتكون تعويضات أو غرامة فقط.

وأكد حسين خيري :«لا نريد التغول على أي سلطة أو أن يكون الطبيب له مكانة مميزة عن باقي المواطنين أو أن يحصل على أي شي غير دستوري».