أخبار عاجلة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي -
عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية -
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يتفقد مشروع مجمع الخدمات الحكومية والملعب الخماسي بقرية فاو قبلي

Print
محافظ قنا يتفقد مشروع مجمع الخدمات الحكومية والملعب الخماسي بقرية فاو قبلي محافظ قنا يتفقد مشروع مجمع الخدمات الحكومية والملعب الخماسي بقرية فاو قبلي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية فاو قبلى رافقه اللواء طارق رسلان، والنائب أسامه الهواري عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحه، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، والمهندس صبرى مختار وكيل وزارة الموارد المائية والرى، واحمد السيد وكيل وزارة والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يتفقد قرية فاو

بدأ محافظ قنا جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الحكومية لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح ، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية 2030 للتنمية المستدامة.

محافظ قنا يتفقد قرية فاو

وأوضح محافظ قنا، أن المجمع يتكون من ثلاثة طوابق تضم «وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين»، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى ١٠ ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٠٪ من إجمالي الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمبنى المجمع، موجها بضرورة الحفاظ على انتظام معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمنى المقرر لكل مشروع.

محافظ قنا يتفقد قرية فاو

وتابع محافظ قنا والوفد المرافق له الجولة بتفقد الملعب الخماسى الذي تم إنشاؤه بقرية فاو قبلى على مساحة ٣٥٠م تقريبا ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنجيل الملعب بالنجيل الصناعى، وجارى الإنتهاء من إجراءات تسليمه تمهيدا لإفتتاحه خلال الأيام المقبلة بهدف توفير متنفس لطلاب المدارس وشباب القرية في ممارسة الرياضة.

محافظ قنا يتفقد قرية فاو
محافظ قنا يتفقد قرية فاو

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي