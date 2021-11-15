محافظ قنا يتفقد مشروع مجمع الخدمات الحكومية والملعب الخماسي بقرية فاو قبلي

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أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية فاو قبلى رافقه اللواء طارق رسلان، والنائب أسامه الهواري عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحه، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، والمهندس صبرى مختار وكيل وزارة الموارد المائية والرى، واحمد السيد وكيل وزارة التموين والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يتفقد قرية فاو

بدأ محافظ قنا جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الحكومية لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محافظ قنا يتفقد قرية فاو

وأوضح محافظ قنا، أن المجمع يتكون من ثلاثة طوابق تضم «وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين»، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى ١٠ ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٠٪ من إجمالي الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمبنى المجمع، موجها بضرورة الحفاظ على انتظام معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمنى المقرر لكل مشروع.

محافظ قنا يتفقد قرية فاو

وتابع محافظ قنا والوفد المرافق له الجولة بتفقد الملعب الخماسى الذي تم إنشاؤه بقرية فاو قبلى على مساحة ٣٥٠م تقريبا ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنجيل الملعب بالنجيل الصناعى، وجارى الإنتهاء من إجراءات تسليمه تمهيدا لإفتتاحه خلال الأيام المقبلة بهدف توفير متنفس لطلاب المدارس وشباب القرية في ممارسة الرياضة.

محافظ قنا يتفقد قرية فاو