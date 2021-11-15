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مدير الترميم يكشف تفاصيل توثيق القطع الأثرية داخل المتحف الكبير

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مدير الترميم يكشف تفاصيل توثيق القطع الأثرية داخل المتحف الكبير مدير الترميم يكشف تفاصيل توثيق القطع الأثرية داخل المتحف الكبير

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كشف الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه قبل تغليف وتعبئة هذه القطع الأثرية التي يستقبلها المتحف المصري الكبير يقوم فريق العمل من المرممين بأعمال التوثيق العلمي والأثري لها وعمل تقرير عن كل قطعة لمعرفة حالتها، كما تم تنظيفها ميكانيكيا وتدعيم وتقوية بعضها، وذلك تحت الإشراف الكامل لفريق العمل من المتحف المصري الكبير والمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف أنه تم تغليف القطع بالطرق العلمية المتبعة، وباستخدام مواد تغليف آمنة، كما تم وضع القطع داخل صناديق خشبية مبطنة من الداخل بالفوم المقوى.

ويتم الآن ترميم وصيانة القطع الثقيلة بمعمل ترميم الآثار الثقيلة، تمهيداً لنقلها بعد ذلك إلى قاعات العرض الرئيسية ووضعها في أماكن عرضها النهائي.

كان المتحف المصري الكبير قد استقبل استقبل ٦٨ قطة أثرية من بينها ١٦ قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون.

المصرى اليوم

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