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ثاني أيام فعاليات الورشة التدريبية لقانون 182 للتعاقدات الحكومية

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ثاني أيام فعاليات الورشة التدريبية لقانون 182 للتعاقدات الحكومية ثاني أيام فعاليات الورشة التدريبية لقانون 182 للتعاقدات الحكومية

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اقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ثاني أيام فعاليات الورشة التدريبية «قانون التعاقدات 182للتعاقدات الحكومية» والذي تقدمه الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام وذلك بمقر إعداد القادة بمصر الجديد، حيث أوضح مجدي السيد جاد مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية سابقاً،

إن عقود المقاولات ذو طبيعة خاصة في اعتمادها الأساسي على اعتبارات فنية صرفة لذا من الأهمية بمكان العناية بصياغة مواصفاتها لتعطى في النهاية المشروع المطلوب على أكمل صورة مطلوبةحول شروط تنفيذ عقود المقاولات، والالتزامات طرفي التعاقد للمستخلصات في ضوء الاعتمادات المسندية.

المصرى اليوم

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