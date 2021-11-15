«أبو آمنه»: من السابق لأوانه الحديث عن تقديم اسم مرشح من شرق السودان لعضوية مجلس السيادة

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أكد الأمين السياسي لمجلس البجا والناطق الرسمي باسم تنسيقية شرق السودان، سيد على أبوأمنه أنه من السابق لاوانه الحديث حاليا عن تقديم اسم مرشح من شرق السودان لشغل عضوية مجلس السيادة الانتقالي الجديد بالسودان.

وقال سيد على أبوأمنه ل «المصري اليوم»: أن اجتماع عقد لتنسيقية شرق السودان وتم خلاله الاتفاق على إلا يتم تقديم اسم مرشح لشرق السودان في عضوية مجلس السيادة مالم يتم الغاء مسار شرق السودان الذي تم التوقيع عليه في عاصمة جنوب السودان جوبا، وان يتم كذلك بدء التفاوض لحل مشكلة شرق السودان.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار معناه الانتظار إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة في السودان، قال الأمين السياسي لمجلس البجا والناطق الرسمي باسم تنسيقية شرق السودان «نحن انتظرنا ٦٠ عاما من أجل الحصول على حقوقنا، مضيفا» أن اعطاءنا مناصب دون اتفاق سياسي يأتي في إطار المنح السياسية.

وتابع «كل السودانيين الذين شاركوا في الحكومة السابقة شاركوا في إطار اتفاقيات سياسية، لماذا لا يشارك شرق السودان هو أيضا في إطار اتفاق سياسي.

وأشار سيد على أبوأمنه إلى أن الفريق عبدالفتاح البرهان ألغي عدد من مواد الوثيقة الدستورية في إمكانة أيضا اصدار قرار بتعليق مسار شرق السودان.

وتساءل «لماذا لا يمنح شرق السودان حقة؟.

وحول ما إذا كانت الأزمة في شرق السودان عادت للمربع صفر، قال الأمين السياسي لمجلس البجا «إنه عندما قام أبناء شرق السودان برفع الحصار عن ميناء بورتسودان وفتح الطرق الرئيسية تم هذا الامر خلال مدة شهر، مضيفا» قصدنا دعم السلطة الحاكمة في الخرطوم حتي تستقر وألا يعاني الشعب السوداني من نقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية واللوجستية.

وتابع «كل ما نرجوه أن تتفاعل معنا السلطة في الخرطوم وتقوم بإلغاء مستر شرق السودان وإصدار قرار ببدء التفاوض لحل القضية.

وأعتبر سيد على أبوأمنه أنه إذا أصرت السلطات في الخرطوم على عدم التفاوض ستكون سدت كل الابواب في وجوه أبناء شرق السودان- على حد قوله.

وقال «السلطة القائمة الان نعتبرها سلطانا وهي الأقرب لنا، فلماذا هذا التعنت، فنحن نرفض هذا المسار الاريتري.