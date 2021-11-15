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بينها 16 من كنوز توت عنخ آمون.. المتحف المصري الكبير يستقبل 58 قطعة أثرية ضخمة

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بينها 16 من كنوز توت عنخ آمون.. المتحف المصري الكبير يستقبل 58 قطعة أثرية ضخمة بينها 16 من كنوز توت عنخ آمون.. المتحف المصري الكبير يستقبل 58 قطعة أثرية ضخمة

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أعلن اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن المتحف استقبل ٦٨ قطعة أثرية بينها ١٦ قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وأوضح الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن القطعة الأثرية وصلت بأمان وسط تأمين من شرطة السياحة والآثار والنجدة، وتتكون من ٥٢ قطعة أثرية ضخمة من الآثار الثقيلة التي سيتم عرضها داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف، من أهمها مجموعة من التماثيل تصور الملك سنوسرت الأول في الوضع الأوزيري وتابوت من الحجر الجيري لشخص يدعي أحمس بن بسماتيك والذي عثر عليه في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا بالإضافة إلى تابوت مصنوع من الألباستر للملكة حتب حرس من عصر الدولة القديمة وتمثال من الجرانيت الوردي للإله سرابيس.

وأضاف أن الـ١٦ قطعة الخاصة بكنوز الملك الشاب تتكون من مجموعة متميزة من الأواني المصنوعة من الألباستر والتي يتم الآن تثبيتها داخل الفتارين الخاصة بها بقاعة الملك توت عنخ آمون، وفقاً لسيناريو العرض المقرر مسبقا.

المصرى اليوم

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