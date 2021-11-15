ملكة جمال المغرب تثير حالة من الجدل بتعليقاتها.. ومطالبات بسحب اللقب

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تسببت تصريحات أطلقتها ملكة جمال المغرب الجديدة، التي تحمل اسم «كوثر بن حليمة»، في جدل بين المغرابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت «بن حليمة» إنه والديها سافرا للمغرب خلال الحرب الجزائرية التحريرية، وجدتها علمت الكثير من النساء المغربيات فن الخياطة.

وأثنت على الجزائريين في الملابس والعادات والفنون لديهم، موضحة أن تلك العادات وغيرها كان لها تأثير فعّال وإيجابي بين المجتمع المغربي.

وطالب العديد من المغاربة عبر «السوشيال ميديا» بسحب اللقب من ملكة الجمال.

يذكر أن ملكة جمال المغرب المتوجة، فاطمة الزهراء الخياط، اضطرت للتخلي عن لقبها لصالح وصيفتها، كوثر بن حليمة.

وحصلت «بن حليمة» على اللقب عقب إصابة «الخياط» في الكاحل، وهو ما منعها من استكمال تنافسها على لقب ملكة جمال الكون، تلك المسابقة التي ستعقد 12 ديسمبر عامنا الحالي.

لذلك عاد اللقب إلى الوصيفة الأولى، وهي كوثر بن حليمة، البالغة من العمر 22 عاما.