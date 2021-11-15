«الأقصر الأزهرية»: إعلان الفائزين بمبادرتي فارس المتون والمترجم الناشئ

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أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية النتائج النهائية لمبادرتي فارس المتون والمترجم الناشئ في موسمها الأول (دورة الإمام الطيب) لحفظ وتأليف وشرح المتون و«المُترجم الناشئ» وذلك برعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وقد أسفرت النتائج عن فوز ۱۸ طالبا وطالبة في مبادرة فارس المتون من جميع معاهد المنطقة و٢٩ فائزا من مكاتب تحفيظ الأزهر بمحافظة الأقصر.

كما تمكن ٣ طالبات من الفوز في مبادرة المترجم الناشئ؛ ومن المقرر تصعيد هؤلاء الطلاب للتصفية النهائية التي ستجري بمقر رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

وأشار رئيس منطقة الأقصر الأزهرية إلى أن الهدف من هاتين المبارتين هو إحياء المتون العلمية وحفظها والتشجيع على التأليف فيها، وإبراز المواهب الأزهرية من حفظة ومؤلفي المتون من الأعمار كافة وذلك للحفاظ على التراث الإسلامي؛ وإعمالًا لدور الأزهر الشريف في أداء رسالته العالمية في نشر الدعوة الإسلامية باللغات في مصر كافة دول العالم.