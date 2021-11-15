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لقاء سويدان وهاني رمزي وصلاح عبدالله في كواليس «القاتل الذي أحبني» (صور)

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لقاء سويدان وهاني رمزي وصلاح عبدالله في كواليس «القاتل الذي أحبني» (صور) لقاء سويدان وهاني رمزي وصلاح عبدالله في كواليس «القاتل الذي أحبني» (صور)

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نشرت الفنانة لقاء سويدان مجموعة من الصور تجمعها مع الفنان هاني رمزي وأحمد فؤاد سليم والنجم صلاح عبدالله من خلال كواليس مسلسل «القاتل الذي أحبه»، الذي يتم تصويره حاليا.

القاتل الذي أحبني

وعلقت لقاء سويدان على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك :«ماشاء الله والحمد لله مسلسل القاتل الذي أحبني».

يأتي ذلك العمل بعد النجاح الذي حققته النجمة لقاء سويدان من خلال مسرحية «فنان الشعب سيد درويش» الذي قدمته فيه دور جليلة العالمة برفقة ميدو عادل تأليف السيد إبراهيم مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

«القاتل الذي أحبه» يعود به هانى رمزى إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، والعمل تأليف صلاح عربى وإخراج عمرو عابدين وتشارك فيه النجمة سهير رمزي الذي تقدم فيه دور والدة النجم هاني رمزي. ويشارك في العمل أيضاً كلا من أحمد فؤاد سليم، محمد أبوداوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى.

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