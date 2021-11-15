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"السديس" يُصدِر قرارًا بترقية عدد من منسوبي الرئاسة

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"السديس" يُصدِر قرارًا بترقية عدد من منسوبي الرئاسة "السديس" يُصدِر قرارًا بترقية عدد من منسوبي الرئاسة
كان لهم أبرز الأثر في تطوير الأعمال بمختلف الأقسام

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بترقية عدد من موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وشمل القرار كلًا من: خالد بن أحمد بالغيث على المرتبة العاشرة، ومعتوق بن مطلق اللحياني، وعلي بن راشد العامري على المرتبة الثامنة، وطلعت بن سعيد حكمي، وزهراء بنت علي المنتشري على المرتبة الخامسة، وسعد بن عيسى بقعان على المرتبة الرابعة.

وأكد أن القرار جاء تقديراً لجهود موظفين مخلصين ومتفانين في أداء أعمالهم خلال سنواتٍ طويلة في الخدمة والبذل والعطاء في مواقع خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وكان لهم أبرز الأثر في تطوير الأعمال وتجويدها في مختلف الأقسام والإدارات الميدانية والإدارية.

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بالحرمين الشريفين في كل المجالات، بما انعكس إيجاباً على جودة المنظومة الخدمية والإدارية بالحرمين الشريفين وأسهم في تقديم أرقى الخدمات لقاصديهما وفق أعلى معايير الجودة الخدمية العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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