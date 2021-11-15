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"رويترز": ولي عهد أبو ظبي ربما يزور تركيا في 24 نوفمبر

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"رويترز": ولي عهد أبو ظبي ربما يزور تركيا في 24 نوفمبر "رويترز": ولي عهد أبو ظبي ربما يزور تركيا في 24 نوفمبر
يُجري محادثات مع "أردوغان"

نقلت "رويترز" عن مسؤولين تركيين، اليوم الاثنين، أن "ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ربما يزور تركيا يوم 24 نوفمبر الجاري؛ لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان".

من جهته، أوضح أحد المسؤولين التركيين أن "أردوغان" والشيخ محمد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

من ناحيته، وصف المسؤول الثاني الزيارة بأنها تطور مهم لتحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف التوتر، لكنه أضاف أن الموعد النهائي لم يتحدد بعدُ.

وامتنعت وزارة الخارجية الإماراتية عن التعليق، ولم يتسنّ الوصول إلى أحد مسؤولي الاتصالات بالرئاسة التركية للحصول على تعقيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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