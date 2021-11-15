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مُعلّق مباراة الأخضر وفيتنام "العنزي" لـ"سبق": مواجهة منعطف.. وعلينا احترام الخصم

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قال: إن الحضور الذهني وإقناع المشاهد هو الأهم

مُعلّق مباراة الأخضر وفيتنام

قال المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي: إن التعليق والوصف على مباريات المنتخبات بمختلف فئاتها يختلف عن أي حدث رياضي آخر؛ لكون المشاعر تتحكّم في المعلق أثناء سير المباراة.

ويقوم المعلق المعروف "العنزي" بالتعليق والوصف، غداً الثلاثاء، على مباراة السعودي الأول لكرة القدم ونظيره فيتنام، في افتتاح مباريات الدور الثاني (الجولة السادسة) من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدّث "حماد" لـ"سبق" قائلاً: "لا شك أن التعليق والوصف على مباريات المنتخب السعودي في تصفيات يعد تشريفاً قبل أن يكون تكليفاً، وإن شاء الله نكون في الموعد من حيث الحضور الذهني وإقناع المشاهد الكريم، والتفاعل مع ما يقدمه نجومنا الكبار داخل المستطيل الأخضر، خاصةً أن نقاط مباراة فيتنام مهمة جداً، وتعد منعطفًا مهمًا في التصفيات؛ من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة ودون خسارة بمشيئة الله، وتوسيع الفارق أكثر بيننا وأستراليا واليابان".

وأشار "العنزي" إلى أهمية احترام الخصم (فيتنام)، الذي سجّل حضوراً لافتاً في 2019، وهو الآن يخسر بصعوبة في تصفيات مونديال 2022، منتخب جيد ومنظم.

الجدير بالذكر أن قناة SSC7 ستنقل لقاء الأخضر السعودي ونظيره فيتنام من ملعب (مي دينه ستاديوم) عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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