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نائب: تهمة «إزدراء الأديان» لا تتسق مع فتح باب الاجتهاد ويجب مراجعتها
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
إنفانتينو: المعارضون لإقامة المونديال كل سنتين خائفون على مناصبهم
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة في كينشاسا
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
الكاف يعلن إطلاق دوري السوبر الأفريقي
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
تحريز 18 ألف قطعة من مستلزمات المحمول مجهولة المصدر داخل محلات بـ«رمل الإسكندرية»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها في جميع المحافظات
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
وحدة حقوق الإنسان بالقليوبية تطلق المرحلة الثانية من «لا للعنف لا للتنمر» بشبين القناطر
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
نائبة: مركز تأهيل وادي النطرون أصبح نموذجاً لتطبيق حقوق الإنسان للسجناء
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
في وقت واحد.. أحمد عز يصوّر «أخويا» و«كيرا والجن»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
دينا مشرف تودع بطولة العالم لتنس الطاولة من دور الـ32
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مهاجرون يحتشدون عند المعبر الحدودي بين بولندا وبيلاروس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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