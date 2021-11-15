يسرا اللوزي تودع والدها بالملابس البيضاء (صور)

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ودّعت الفنانة يسرا اللوزي والدها الفنان محمود اللوزي وترتدي الملابس البيضاء استعدادًا للصلاة على والدها.

وكان الفنان رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عُمر ناهز الـ63 عامًا.

يذكر أن محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولد في 9 سبتمبر عام 1958، هو والد الممثلة يسرا اللوزي، عمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد.

من أبرز أعماله الفنية، فيلم «ميكرفون» عام 2009 وفيلم «الكنز»: الحقيقة والخيال عام 2017، ومسلسل «الخروج» عام 2016 كذلك «إذاعة حب» عام 2011، ومسلسل «خاص جدًا» عام 2010.