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ضبط المتهم بسرقة لودر من موقع تحت الإنشاء

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ضبط المتهم بسرقة لودر من موقع تحت الإنشاء ضبط المتهم بسرقة لودر من موقع تحت الإنشاء

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كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من سائق لودر، مقيم بمحافظة الشرقية بأنه عقب الإنتهاء من عمله بأحد مناطق الأعمال بدائرة القسم قام بترك "لودر، بدون لوحات معدنية" قيادته وملك "صاحب مكتب إستيراد وتصدير" وحال عودته فى اليوم التالى إكتشف سرقته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة والإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير هروب المتهم أمكن التوصل إلى تواجد اللودر المستولى عليه بأحد مناطق الأعمال الإنشائية الكائنة بمنطقة المصانع دائرة قسم شرطة القطامية، وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "سائق معدات" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب "توصيل الإسلاك".

المصرى اليوم

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