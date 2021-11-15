أخبار عاجلة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي -
عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية -
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط متهم سرق شركة الكترونيات باسلوب التسلق فى النزهة

Print
ضبط متهم سرق شركة الكترونيات باسلوب التسلق فى النزهة ضبط متهم سرق شركة الكترونيات باسلوب التسلق فى النزهة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بسرقة "عدد 6 جهاز "لاب توب"، هاتف محمول، عدد 2 هارد ديسك، شاشة تليفزيون، كاميرا ديجتال" من داخل شركة للتجارة الإلكترونية كائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة احد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ،تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»