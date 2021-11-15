ضبط متهم سرق شركة الكترونيات باسلوب التسلق فى النزهة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بسرقة "عدد 6 جهاز "لاب توب"، هاتف محمول، عدد 2 هارد ديسك، شاشة تليفزيون، كاميرا ديجتال" من داخل شركة للتجارة الإلكترونية كائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة احد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ،تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.