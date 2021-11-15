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تعيين «العوضي» نائبًا لرئيس حزب حماة وطن

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تعيين «العوضي» نائبًا لرئيس حزب حماة وطن تعيين «العوضي» نائبًا لرئيس حزب حماة وطن

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ضمن سلسلة من القرارات لإعادة الهكيلة الداخلية لحزب حماة الوطن، قرر الفريق جللال الهريدي رئيس الحزب تعيين اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نائبا أول لرئيس الحزب.

وقال الحزب في بيان، الإثنين، إن اللواء أحمد العوضي، يمتلك سجلا حافلا من الإنجازات كما تولى العديد من المناصب القيادية، حيث كان قائدا للصاعقة المصرية ومديرا لسلاح المشاة، وعضو بمجلس النواب منذ 2015 حتى الآن لدورتين متتاليتين، كما تولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الحالي.

وأوضح أن قرارات الحزب الأخيرة تأتي في إطار إعادة الهيكلة، وتنفيذا لخطة الحزب في التطوير والتحديث، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الحزبي، كما تأتي استمرارا لنشاط الحزب القوي والذي ظهر بقوة على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن خطة حزب حماة الوطن تتماشى أيضا مع سياسة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح .

المصرى اليوم

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