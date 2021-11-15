وزارة البيئة تمنع دخول غير الملقحين بتطعيم كورونا

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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاثنين، قراراً تنظيمياً بشأن عدم السماح بدخول العاملين بالوزارة اليوم وجهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية إلى المقار الخاصة بالوزارة ممن لم يحصلوا على تطعيم كورونا، ابتداء من اليوم، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزيرة البيئة أنه لن يتم السماح بدخول أى موظف لايحمل كارت التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبى يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل ٣ أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.