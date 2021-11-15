أخبار عاجلة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي -
عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية -
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الإفتاء» تكشف حكم «الباروكة»

Print
«الإفتاء» تكشف حكم «الباروكة» «الإفتاء» تكشف حكم «الباروكة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ما حكم وصل الشعر في الشرع؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه لم يعد هناك وصل الشعر الذي كان معروفا في عهد النبي (ص)، والذي كان يُمارس على جهة الغش والتدليس، حيث أصبح المقصود بوصل الشعر هو «الباروكة» التي تتجمل بها المرأة أمام زوجها أو تظهر بها أمام قريناتها أو صاحباتها.

وأضاف: «يمكن أن يتم استخدام الباروكة في حفل معين، وكل الحاضرات على علم بأن هذا شعر مستعار»، لافتًا إلى أن الممنوع في هذه القصة هو الغش والتدليس كأن يتم ارتداء «الباروكة» أمام والدة عريس متقدم في جلسة تعارف، في حين أنها ليست بالصورة التي ظهرت عليها، مؤكدًا أن المحرم بخصوص وصل الشعر هو الغش والتدليس وليس التزين والتجمل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»