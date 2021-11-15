«الإفتاء» تكشف حكم «الباروكة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ما حكم وصل الشعر في الشرع؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه لم يعد هناك وصل الشعر الذي كان معروفا في عهد النبي (ص)، والذي كان يُمارس على جهة الغش والتدليس، حيث أصبح المقصود بوصل الشعر هو «الباروكة» التي تتجمل بها المرأة أمام زوجها أو تظهر بها أمام قريناتها أو صاحباتها.

وأضاف: «يمكن أن يتم استخدام الباروكة في حفل معين، وكل الحاضرات على علم بأن هذا شعر مستعار»، لافتًا إلى أن الممنوع في هذه القصة هو الغش والتدليس كأن يتم ارتداء «الباروكة» أمام والدة عريس متقدم في جلسة تعارف، في حين أنها ليست بالصورة التي ظهرت عليها، مؤكدًا أن المحرم بخصوص وصل الشعر هو الغش والتدليس وليس التزين والتجمل.