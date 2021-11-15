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رئيس جامعة بني سويف يتابع مستوى خدمة الأتوبيسات مع أعضاء هيئة التدريس

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رئيس جامعة بني سويف يتابع مستوى خدمة الأتوبيسات مع أعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة بني سويف يتابع مستوى خدمة الأتوبيسات مع أعضاء هيئة التدريس

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تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الإثنين، عددًا من الأتوبيسات الخاصة بالتنقل لأعضاء هيئة التدريس المقيمون خارج نطاق محافظة بني سويف، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة.

وتابع رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس مستوى الخدمة من حيث انضباط المواعيد للسائقين، والالتزام بالسرعات المقررة والحفاظ على مستوى نظافة الأتوبيسات من الداخل، ووجه إدارة السيارات بعمل تقييم دوري لكافة الأتوبيسات للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة، واستمع رئيس الجامعة إلى شكاوى أعضاء هيئة التدريس، موجهًا أمين عام الجامعة بسرعة حلها لضمان حسن سير العملية التعليمية بالجامعة.

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