يديره حاصل علي دبلوم.. تشميع مركز علاج طبيعي يعمل دون ترخيص بالشرقية

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش رئيس المباحث، ومأمور ورئيس مباحث مركز شرطة أبوكبير، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمركز ومدينة أبوكبير، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي بأبوكبير يعمل بدون ترخيص، ويديره حاصل على دبلوم تجارة، منتحل صفة طبيب، بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها سرنجات مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحريز الأدوية والأجهزة الموجودة، والأدوات الجراحية، وغلق المركز، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة أبوكبير، وتسليم المسؤول عن المركز لمركز الشرطة، لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي والطب البشري بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وللمخالفات البيئية بها.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الحملة، ورجال الشرطة وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.