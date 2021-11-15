أخبار عاجلة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي -
عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية -
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التحفظ على 720 كيلو جبن أبيض غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

Print
التحفظ على 720 كيلو جبن أبيض غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية التحفظ على 720 كيلو جبن أبيض غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، الإثنين، التحفظ على 720 كيلو جرام من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى غير مطابق للمواصفات تم ضبطها داخل مخزن بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع بالاسواق.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة الجبن الأبيض كائن بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية، بتصنيع الجبن بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى الإشتراطات الصحية، مما يعد غش تجاري.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 720 كيلو جرام من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مُعدة للبيع، وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص التابع للمصنع، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم وسلع غذائية مجهولة ..«شرطة التموين»: ضبط 1287 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم وسلع غذائية مجهولة ..«شرطة التموين»: ضبط 1287 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

وزير التموين يتابع عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات المُعرضة للأمطار

وزير التموين يتابع عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات المُعرضة للأمطار

«مباحث التموين»: ضبط 1210 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1210 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها.. وزير التموين يوجه المديريات بمتابعه المخابز

بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها.. وزير التموين يوجه المديريات بمتابعه المخابز