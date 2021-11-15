التحفظ على 720 كيلو جبن أبيض غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، الإثنين، التحفظ على 720 كيلو جرام من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى غير مطابق للمواصفات تم ضبطها داخل مخزن بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع بالاسواق.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة الجبن الأبيض كائن بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية، بتصنيع الجبن بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى الإشتراطات الصحية، مما يعد غش تجاري.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 720 كيلو جرام من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مُعدة للبيع، وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص التابع للمصنع، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.