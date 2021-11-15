المقاولون يكشف حقيقة مفاوضاته مع رامي ربيعة

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كشف محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة في نادي المقاولون العرب، حقيقة مفاوضات ناديه مع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات تليفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن دخولنا في مفاوضات مع رامي ربيعة، من أجل التعاقد معه في يناير المقبل»، مؤكدًا:« لا يوجد أي تحرك رسمي من جانب إدارة الذئاب للحصول على خدمات اللاعب».

وأوضح :«كانت هناك مفاوضات في وقت " مع رامي ربيعة لضمه في يناير الماضي، لكن في الوقت الحالي لم نطلب التعاقد معه، وارتباط اسمه بالانتقال إلى الذئاب هو محاولات من وكلاء اللاعبين فقط".

وتابع :«لم نناقش حتى الآن ملف الصفقات الشتوية، بنسبة كبيرة لن تعاقد مع صفقات جديدة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من العناصر التي لم تشارك حتى الآن».