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محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية فاو قبلي

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محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية فاو قبلي محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية فاو قبلي

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تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين، الأعمال الإنشائية بالمركز الطبى الذي يجرى إنشاءه بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح محافظ قنا أن المركز الطبى مقام على مساحة ١٠٠٠ م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى ٤٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ١٥٪، مؤكدا أن المركز سوف يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقرية.

وأشار الداودي إلى أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، مؤكدا على أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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