رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد انتظام العملية التعليمية

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تفقد الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، الاثنين، انتظام العملية الدراسية بالجامعة.

وخلال جولة رئيس الجامعة الدورية، ناقش مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة سبل سير العملية التعليمية والإدارية، مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل العقبات التي تواجه العاملين والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أهمية انتظام الجدول الدراسى وتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

ووجه ندا بتعزيز التعاون والمشاركة والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالجامعة، مطالبًا بضرورة انتظام العاملين والاداريين بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، والعمل بالتعاون في الاقسام المختلفة والتغلب على العقبات التى تواجه البعض.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة وجود ما يفيد الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا ، والالتزام بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقواعد المنظمة بشأن الحصول على اللقاح والاجراءات الاحترازية والوقائية.