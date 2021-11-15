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مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان «طبقات القاهرة.. زيارة جديدة لتاريخ المدينة الألفية»

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مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان «طبقات القاهرة.. زيارة جديدة لتاريخ المدينة الألفية» مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان «طبقات القاهرة.. زيارة جديدة لتاريخ المدينة الألفية»

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تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، غدا، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان «طبقات القاهرة.. زيارة جديدة لتاريخ المدينة الألفية»، وذلك في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الندوة على إعادة اكتشاف تاريخ القاهرة ومعالمها عبر العصور المختلفة، حيث تتناول «طبقات القاهرة»، وهي التراكمات التاريخية والتراثية للعصور المختلفة التي مرت بها بالقاهرة.

يُحاضر في الندوة حسن حافظ، وهو باحث متخصص في تاريخ في العصور الوسطى وتاريخ المذاهب الإسلامية، حاصل على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي تخصص تاريخ مصر الإسلامية من جامعة القاهرة 2015، كما أنه حاصل على عدد من الدورات التدريبية في مجال تحقيق التراث من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، فضلا عن عمله كصحافي في مجلة آخر ساعة بمؤسسة أخبار اليوم، إذ عمل في العديد من التحقيقات والملفات عن تراث مدينة القاهرة، وله تحت الطبع كتاب بعنوان: «الدعوة الإسماعيلية في مصر في العصر الفاطمي».

المصرى اليوم

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