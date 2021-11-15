محافظ قنا يأمر بتطهير ترعة الغلاسي بدشنا خلال 48 ساعة

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أمر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين، بتطهير ترعة الغلاسى بمركز دشنا خلال ٤٨ ساعة، من الحشائش الضارة وورد النيل.

جاء ذلك خلال جولته على مشروعات حياة كريمة بمركزى دشنا والوقف، ووجه بسرعة الدفع بحفارين للانتهاء من تطهير الترعة البالغ طولها ٣٣ كيلو متر، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة الموجودة على جانبيها خلال الفترة المحددة وذلك للحفاظ على نظافة البيئة وتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على صحة المواطنين، موجها مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ومسؤولي الري بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة.

محافظ قنا يأمر بتطهير ترعة الغلاسى

محافظ قنا يأمر بتطهير ترعة الغلاسى