سيدات سلة الأهلي يكثف تحضيراته لربع نهائي بطولة دوري المرتبط

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يواصل فريق سيدات سلة الأهلي، بقيادة على هاشم المدير الفنى تدريباتة إستعدادا لمواجهة الفائز من مباراة فريقي التأمين وسموحة في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط .

ويركز الجهاز الفنى للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبات لضمان جاهزيتهم تماما للمباراة بجانب شرح طرق اللعب التي يعتمد عليها الفريق خلال المباريات الرسمية .

كان سيدات الأهلى قدد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى عقبة فريق الزمالك في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة د.حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت أداءً جيدًا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 86-33.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب أمام الزمالك، بنتيجة 96-68، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الزمالك بنتيجة 62-23، وفي لقاء الإياب تفوق «ناشئات الأهلي» بنتيجة 73-26.

وأعرب على هاشم، المدير الفني لسيدات سلة الأهلي، عن سعادته بالفوز على فريق الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب والتأهل إلى نصف نهائي البطولة الذي جاء عن جدارة واستحقاق.

وأضاف المدير الفني لـ«سيدات سلة الأهلي» أن الفريق خاض المباراة بجدية شديدة رغم التأهل إلى نصف النهائي من مباراة المرتبط مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لحسم البطولة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وغابت عن المباراة ثريا محمد، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، بعد تعرضها للإصابة بقطع بالرباط الصليبي يبعدها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويلتقي