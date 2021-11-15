محافظ الأقصر: إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الموجة الـ18

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أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 18 في إزالة 45 حالة زراعة بمساحة 9105 م2، وإزالة 67 حالة تعد عبارة عن مباني بمساحة 46.073 م، «أملاك دولة خارج الزمام- جهة الولاية هي وزارة الزراعة»، و227 حالة تعد «جهة الولاية هي الري» بمساحة 92.146 م، و3 حالات ولاية الآثار بإجمالي مساحة 3300 م.

وتابع محافظ الأقصر أن المرحلة الثانية من الموجة 18 تم خلالها إزالة 23 حالة تعد بمساحة 5305 م «أملاك دولة خارج الزمام- جهة الولاية هي وزارة الزراعة»، و299 حالة تعد «جهة الولاية هي الري» بمساحة 32846 م.

يشار إلى أن الموجة 18 تتضمن إزالة كل التعديات على أراضي وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ في الإجراءات الخاصة بالتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.