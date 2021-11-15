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حفل ماجدة الرومي الليلة غير مذاع فضائيًا .. وبثه حصريًا على إذاعة «نغم FM»

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حفل ماجدة الرومي الليلة غير مذاع فضائيًا .. وبثه حصريًا على إذاعة «نغم FM» حفل ماجدة الرومي الليلة غير مذاع فضائيًا .. وبثه حصريًا على إذاعة «نغم FM»

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد محمد منير مدير إدارة الاعلام بالأوبرا عدم بث حفل الفنانة ماجدة الرومي، الليلة، في ختام الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، وقال «منير» في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن قناة cbc سوف تبث الفاصل الأول فقط من الحفل الخاص بتوزيع الجوائز أما حفل الفنانة ماجدة الرومي فلن يتم إذاعته، وسوف يتم اذاعته فقط عبر أثير اذاعة راديو «نغم أف أم»على الهواء مباشرة.

وشهدت الدورة الـ 30 من المهرجان مشاركة قرابة 10 دول هي ، لبنان، المغرب، ، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الاردن، عمان، بمشاركة ١٠١فنان منهم ٩٥ مطرب ومطربة.

المصرى اليوم

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