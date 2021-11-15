حفل ماجدة الرومي الليلة غير مذاع فضائيًا .. وبثه حصريًا على إذاعة «نغم FM»

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أكد محمد منير مدير إدارة الاعلام بالأوبرا عدم بث حفل الفنانة ماجدة الرومي، الليلة، في ختام الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، وقال «منير» في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن قناة cbc سوف تبث الفاصل الأول فقط من الحفل الخاص بتوزيع الجوائز أما حفل الفنانة ماجدة الرومي فلن يتم إذاعته، وسوف يتم اذاعته فقط عبر أثير اذاعة راديو «نغم أف أم»على الهواء مباشرة.

وشهدت الدورة الـ 30 من المهرجان مشاركة قرابة 10 دول هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الاردن، عمان، بمشاركة ١٠١فنان منهم ٩٥ مطرب ومطربة.