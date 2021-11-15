الداخلية تضبط 3 هاربين من احكام فى قنا والفيوم وسوهاج

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عدد 3 محكوم عليهم هاربين وهم " عامل ، مقيم بمحافظة قنا" مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .

ضبط "عاطل ، مقيم بمحافظة الفيوم" مطلوب التنفيذ عليه فـى 3 قضايا "سرقة بالإكراه وسلاح" والمحكوم عليه فيهم بالسجن 32 سنة .

ضبط "عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج" مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين قتل عمد ، محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد و ضرب محكوم عليه فيها بالحبس شهر

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.