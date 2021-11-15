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ضبط صاحب ورشة بالقاهرة لقيامه بتقليد الأختام الحكومية

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ضبط صاحب ورشة بالقاهرة لقيامه بتقليد الأختام الحكومية ضبط صاحب ورشة بالقاهرة لقيامه بتقليد الأختام الحكومية

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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب ورشة أختام ، له معلومات جنائية فى الموسكى ، ومقيم دائرة قسم الخليفة= لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى تقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حال تواجده بالورشة محل عمله ، وعثر بداخلها على "عدد من الأختام والأكلاشيهات والأوراق المعدة للتصنيع بأشكال مختلفه" جميعها منسوبة لعدد من الجهات"، وبمواجهته أقر بقيامه بتقليد الأختام والأكلاشيهات والأوراق المشار إليها لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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