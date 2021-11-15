★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة، الاثنين، إن العلاقة بين بابا الفاتيكان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علاقة جيدة جدًا يربطها التفاهم والتسامح بين الأديان، مضيفًا أنه منذ أن تولى المسؤولية في مصر منذ عامين يرى ترابط وود، وتابع قائلا: «تعد زيارتي لأسيوط هي الرابعة منذ أن جئت إلى مصر وأرى الحب والود بين الجميع في المجتمع المصري وأسيوط تحديدا».

وأضاف سفير الفاتيكان، في تصريحات صحفية له، الاثنين، أن مصر تعيش في تسامح واحترام متبادل بين الأديان ولا يوجد بها جو الصراعات بل السائد الحوار المفتوح بين الأديان في مناخ صحي وايجابي بين الجميع، مشيرًا إلى أنه «في أول زيارة لأسيوط لفت انتباهي اللقاء الذي جميع القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وتنفيذية وسياسية وسائد بينهم الحب والتفاهم، ومن هنا أحببت أن أتعايش أكثر معهم من خلال لقاءات أكثر، فكانت زيارتي اليوم التي سوف أزور خلالها جامعة أسيوط وجامعة الأزهر بأسيوط».

وأكد سفير الفاتيكان بالقاهرة على أن العنف لا يحل المشكلات، ولابد من الحوار والتسامح لترسيخ التعايش بين الأديان، وهذا ما أراه في مصر، تفاهم وتسامح وحوار بين مختلف القيادات الدينية.

وأوضح سفير الفاتيكان أن زيارته لأسيوط تأتي لنقل الصورة إلى جميع الشعب الأسيوطي أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قريب جدًا من الشعب الأسيوطي والشعب المصري، وهذا مبني على الحوار والحب والود السائد في المجتمع المصري.

وقال سفير الفاتيكان: «توليت المسؤولية منذ عامين، وحين جئت إلى القاهرة شعرت بحرارة الاستقبال، وبوجه خاص في صعيد مصر، وشعرت بكرم الضيافة وحسن الاستقبال من الشعب المصري، وعندما جئت إلى القاهرة كان أول لقاء لي مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في منزله بالأقصر، وقدم لنا عشاء عائلي لا يوصف، وهذا يعبر عن حجم المودة بين قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر».

وأشاد سفير الفاتيكان في القاهرة بالرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «مصر تعيش عصر ذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصًا بعد عصر عاشت فيه مصر عنف مجبرة عليه لظروف محاولة التيارات الدينية السيطرة على السلطة، ولكن نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على مكانة مصر العالمية واحترام العالم لمصر، خاصة وأننا نرى اهتمام الرئيس السيسي ببناء الدولة من بنية أساسية والنهوض بالمعيشة والمحافظة على كرامة المصريين وبناء المواطن المصري ومحاربة الدولة للفساد».