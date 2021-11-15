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«المالية» تبدأ تطبيق قرار حظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم

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«المالية» تبدأ تطبيق قرار حظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم «المالية» تبدأ تطبيق قرار حظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم

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بدأت وزارة المالية، الإثنين، تطبيق قراررئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم.

وأكدت وزارة المالية، التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية بمقار العمل بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات والمصالح ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم فى الحد من انتشار ؛ حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين من طالبى الخدمة.

وأشارت الوزارة، في بيان الاثنين، إلى أن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبرعدد من المواطنين ضد الفيروس، خاصة فى ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.

وأوضح البيان أن تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتخاذ كل التدابير الوقائية التى من شأنها خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا؛ بما يتسق مع جهود الدولة في رفع الوعى لدى جميع المواطنين بأهمية تلقى اللقاح وارتداء الكمامات، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى.

المصرى اليوم

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