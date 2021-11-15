بث حفل توزيع جوائز مهرجان الموسيقى العربية على الهواء مباشرة الليلة

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أكد محمد منير مدير إدارة الاعلام بدار الأوبرا المصرية، بث الفاصل الأول من حفل ختام الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة cbc، وتقوم فيه وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم ود.مجدي صابر رئيس الأوبرا بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقات المهرجان.

يذكر أن المهرجان شهد تنظيم عدة مسابقات بدءًا من المسابقة الكبرى (أغنية جديدة تقدم لأول مرة وقيمتها 150 ألف جنيه، وتضم في لجنة تحكيمها جيهان مرسي، حلمي بكر، محمد مصطفى، محمد ضياء الدين، جمال بخيت، هاني عبدالكريم.

وتشمل جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب من سن 17 إلى 35 عاما، الفائز الأول35 ألف جنيه، الفائز الثاني 30 ألف جنيه، الفائز الثالث 25 ألف جنيه، وتضم في لجنة التحكيم جيهان مرسي، حلمي بكر، عفاف راضي، إيمان مصطفي، محمد رحيم، زياد الطويل.

بينما مسابقة د. رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال من سن 6 إلى 14 عام فتتضمن جزائز 25 ألف جنيه للفائز الأول، 20 ألف جنيه الجائزة الثانية، و15 آلأف جنيه للفائز الثالث.

وتتضمن مسابقة د.رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب ذوي القدرات الخاصة من سن 17 إلى 35 عاما، 35 ألف جنيه للفائز الأول، 30 ألف جنيه للفائز الثاني، و25 ألف جنيه للفائز الثالث في المسابقة.

وتشمل مسابقة د.رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال ذوي القدرات الخاصة من سن 6 إلى 14 عام 3 جوائز، الأولى 25 ألف جنيه، والثانية 20 ألف والثالثة 15 ألأف، وتم تحديد قيمة جائزة مسابقة الارتجال في العزف على آلات التخت الشرقيب 60 ألف جنيه.

الليلة، تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة د.مجدي صابر فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الليلة، على خشبة مسرح النافورة، بحفل توزيع الجوائز، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومن المقرر أن تحيي الحفل المطربة الكبيرة ماجدة الرومى بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى، ويتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة انحاء الوطن العربى.

وفى السابعة مساء يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.