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7.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين والسعودية خلال 2021

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7.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 2021 7.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين والسعودية خلال 2021

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قالت غادة غزاوي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا، إن تعد ثامن أكبر مستقبل للصادرات بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار، منوهة بأن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ 6 مليار دولار موزعة على نحو 500 مشروع.

وأضافت غزاوي، أن مصر احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2020 بإجمالي 160 رخصة، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية سجلت نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وأشارت إلى أن هذه المؤشرات إيجابية جدا، في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020، مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

ولفتت إلى أن التعاون بين مصر والسعودية يشهد زخماً كبيراً على مختلف الأصعدة، لا سيما التعاون التجاري، الذي يزداد عاما بعد آخر، حيث تخطى إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي عام 2021 ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2016، ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري، وهو ما وضح في المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وتوقعت أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة مزيدا من التعاون، حيث يعمل البلدان على زيادة الاستثمارات والتدفق التجاري، بفضل القرب الجغرافي فضلا عن الاتفاق في أغلب الملفات الإقليمية والعالمية.

المصرى اليوم

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