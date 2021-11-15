أخبار عاجلة

عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية -
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الإصلاح الزراعي» يطرح اللحوم في منافذ المحافظات بسعر 110 جنيهًا للكيلو

Print
«الإصلاح الزراعي» يطرح اللحوم في منافذ المحافظات بسعر 110 جنيهًا للكيلو «الإصلاح الزراعي» يطرح اللحوم في منافذ المحافظات بسعر 110 جنيهًا للكيلو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الاثنين، إنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، قامت الهيئة بطرح اللحوم البلدي بسعر 110 جنيه للكيلو، وذلك في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهلينا، وذلك لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى اللحوم من إنتاج المزارع التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأضاف «الفولي»، أن هذه المنتجات تأتي في إطار طرح منتجات اللحوم بأسعار مناسبة لكل الفئات من المواطنين وتميزها بالجودة العالية، موضحًا أن هذه المزارع تخضع للإشراف المباشر من وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الإصلاح لضمان تداول لحوم مطابقة للمواصفات الغذائية وتحقق هامش ربح مناسب لمزارعي «الإصلاح».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة