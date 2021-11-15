«الإصلاح الزراعي» يطرح اللحوم في منافذ المحافظات بسعر 110 جنيهًا للكيلو

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قال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الاثنين، إنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، قامت الهيئة بطرح اللحوم البلدي بسعر 110 جنيه للكيلو، وذلك في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهلينا، وذلك لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى اللحوم من إنتاج المزارع التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأضاف «الفولي»، أن هذه المنتجات تأتي في إطار طرح منتجات اللحوم بأسعار مناسبة لكل الفئات من المواطنين وتميزها بالجودة العالية، موضحًا أن هذه المزارع تخضع للإشراف المباشر من وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الإصلاح لضمان تداول لحوم مطابقة للمواصفات الغذائية وتحقق هامش ربح مناسب لمزارعي «الإصلاح».