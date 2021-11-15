أخبار عاجلة

عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية -
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البرلمان يفتح ملف تجاهل شركات قطاع الأعمال قرار «الإجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة»

Print
البرلمان يفتح ملف تجاهل شركات قطاع الأعمال قرار «الإجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة» البرلمان يفتح ملف تجاهل شركات قطاع الأعمال قرار «الإجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب، الاثنين، طـلب إحــاطة مقدم من النائب أحمد مهني، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وأوضح الطلب أن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، وكذلك المطبق عليها القانون رقم ١٥٩ بشأن الشركات المساهمة تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وذلك في ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها يقع العاملون في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق في ظل عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة، أو المادة ٧٦ من قانون التأمينات الاجتماعية السالف بيانهم والتى نصت على "واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً"، حيث يتم ذلك التجاهل من الشركات التابعة دون سند سوي إرهاق العمال البسطاء والإلتفاف حول تطبيق القانون إضرار بهم.

وطالب الطلب باتخاذ قرارات ملزمة في هذا الصدد حفاظاً على حقوق العمال وأرجو إحالته للجنة القوي العاملة لمناقشته في أقرب جلسة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم وسلع غذائية مجهولة ..«شرطة التموين»: ضبط 1287 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم وسلع غذائية مجهولة ..«شرطة التموين»: ضبط 1287 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

وزير التموين يتابع عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات المُعرضة للأمطار

وزير التموين يتابع عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات المُعرضة للأمطار

«مباحث التموين»: ضبط 1210 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1210 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها.. وزير التموين يوجه المديريات بمتابعه المخابز

بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها.. وزير التموين يوجه المديريات بمتابعه المخابز