البرلمان يفتح ملف تجاهل شركات قطاع الأعمال قرار «الإجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة»

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يناقش مجلس النواب، الاثنين، طـلب إحــاطة مقدم من النائب أحمد مهني، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وأوضح الطلب أن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك المطبق عليها القانون رقم ١٥٩ بشأن الشركات المساهمة تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وذلك في ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها يقع العاملون في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق في ظل عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة، أو المادة ٧٦ من قانون التأمينات الاجتماعية السالف بيانهم والتى نصت على "واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً"، حيث يتم ذلك التجاهل من الشركات التابعة دون سند سوي إرهاق العمال البسطاء والإلتفاف حول تطبيق القانون إضرار بهم.

وطالب الطلب باتخاذ قرارات ملزمة في هذا الصدد حفاظاً على حقوق العمال وأرجو إحالته للجنة القوي العاملة لمناقشته في أقرب جلسة.