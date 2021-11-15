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بدأ كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب المصري الاستعداد مبكرا لمرحلة الحسم فى تصفيات المونديال من خلال مباراتى مارس المقبل ، حيث قرر البرتغالى استبعاد جميع اللاعبين الحاصلين على إنذار خشية تعرضهم للإنذار الثاني مما يهددهم من الغياب عن المرحلة الفاصلة.

وبعد قرار المدرب البرتغالي تأكد غياب كل من عن مباراة الجابون المقرر لها غدا: محمد النني و مصطفى محمد فضلا عن أكرم توفيق الحاصل على إنذارين وعبدالله السعيد وأحمد أبوالفتوح للإصابة.

وقال كيروش إن الظهيرين أحمد فتوح وأكرم توفيق وصانع اللعب عبد السعيد سيغيبون عن مواجهة الجابون، وتابع: لن أشرك أمام الجابون أي لاعب لديه إنذار حتى لا نفقده في مباراتي مارس.