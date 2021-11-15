إصابة 11 شخصًا.. تحقيقات النيابة تكشف سبب اصطدام سيارتين بطريق الفيوم الصحراوي

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طلبت نيابة جنوب الجيزة، الاثنين، تحريات أجهزة الأمن حول حادث اصطدم سيارتي ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

وأفادت التحقيقات بأن اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، تسبب في الحادث.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق الفيوم الصحراوي، انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا من مستقلي السيارتين.

ونُقل المصابين للمستشفى وأزيلت آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.