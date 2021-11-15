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كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، آليات تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد، إلى مقار عملهم بداية من اليوم.

وقال «قاسم»، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية «الأولى»، الاثنين، إنه اعتبارًا من اليوم لابد من الحصول على إثبات بالحصول على اللقاح سواء من خلال الكارت الموثق من وزارة الصحة والذي يؤكد أن حامله حصل على اللقاح، أو من خلال تطبيق «اطمن»، قبل دخول مقرات العمل.

وأضاف: «تم التأكيد أمس وأول أمس على أن يكون الجميع حاملين لإثبات حصولهم على اللقاح، وإذا فرضنا أن أحدهم لم يحصل على اللقاح لن يستطيع الدخول»، مشيرًا إلى أن حركة العمل لن تتأثر لأنه تم تقسيم العمل والوحدات الملحقة به إلى عدة فرق تتناوب على الحضور وبالتالي هناك استقرار في أداء العمل.

وأشار إلى أنه على من لم يحصل على اللقاح إحضار شهادة بالخضوع لتحليل PCR، والتي تكون مرتبطة بمدة زمنية معينة لا تزيد على 5 أيام، موضحًا أن الحصول على اللقاح أسهل من إجراء التحليل كل 5 أيام خاصةً وأن تكلفة التحليل عالية.

وبخصوص المواطنين الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح لكن لم يتلقوا رسالة للحصول عليه حتى الآن، أوضح أنه يمكن التوجه للوحدات المتنقلة المتوفرة في كل المحافظات للحصول على الجرعة الخاصة به حتى يستطيع دخول مكان عمله.

وأضاف أنه في حالة رفض الموظف تلقي اللقاح ورفضه إجراء التحليل أيضًا، تقوم الموارد البشرية الخاصة بمكان عمله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.