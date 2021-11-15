وزير الموارد البشرية يفتتح "المؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية"

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الوزارة تضع بين أهدافها توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة إيماناً منها بحق العامل في الحماية

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اليوم "المؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية 2021م" الذي تنظّمه الوزارة بتاريخ 10 – 12 ربيع الآخر 1443هـ، وذلك بفندق هيلتون الرياض في مدينة الرياض.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن حكومة المملكة تبذل جهودًا حثيثة في سبيل تعزيز مستوى السلامة والصحة المهنية في سوق العمل، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيقها، كما يُعَد البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية المنبثق من برنامج التحوُّل الوطني من الأدوات الرئيسة التي تمكّن من تحقيق هذه المستهدفات، من خلال تظافر الجهود على المستوى المحلي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وعلى رأسهم أصحاب الأعمال، شركاء التنمية، الذين يؤدون دورًا مَرْكزيًّا في سبيل تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن الوزارة تضع بين أهدافها الإستراتيجية توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، إيمانًا منها بحق العامل في الحماية من أي خطر يُشَكِّل تهديدًا لسلامته أو صحته، تطبيقًا وامتثالًا لما نصة عليه السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وأكد عزم الوزارة على إطلاق منصة تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصغيرة؛ التي تمكن المنشآت الصغيرة من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في حمايتها من الخسائر الناتجة عن حوادث وإصابات العمل أو المخالفات والمطالبات القانونية المترتبة على ذلك، والبدء بأعمال مشروع تنظيم وتطوير تسجيل بلاغات حوادث العمل وإجراءات التحقيق، للمحافظة على الموارد البشرية والمادية والمدخرات.

وتتناول محاور المؤتمر التوجهات الدولية الحديثة لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، واستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة في تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل، والصحة المهنية والعوامل النفسية وأثرها في سلامة وصحة العاملين، ودور القطاع الخاص وتجاربه في تطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية، وإدارة المخاطر من منظور السلامة في أماكن العمل.

ويقدم المؤتمر تجربة مميزة للمشاركين عبر أجهزة محاكاة السلامة والصحة المهنية، وشاشات عرض لأفلام توعوية تعزز رسائل المؤتمر في السلامة والصحة المهنية.

ويأتي هذا المؤتمر بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن دورها الحيوي في تحسين بيئات العمل ومراقبة سلامة العاملين ومواقع العمل، وتأمين إصاباتهم ورعايتهم طبيًّا، ورفع مستوى سوق العمل وتحقيق بيئات عمل آمنة وجاذبة.

ويرعى المؤتمر شركة (أرامكو)؛ إحدى كبرى الشركات السعودية التي تضع إجراءات السلامة والصحة المهنية من أولى أولويّات العاملين لديها، وتعدّ نموذجًا مُلهمًا في بناء تشريعات وسياسات في غاية الدقة والاحترافية.